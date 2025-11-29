السويد تتعهد باتخاذ إجراءات ضد مبيعات الدمى الجنسية المحظورة

تعهدت الحكومة السويدية بمكافحة بيع دمى جنسية تشبه الأطفال عبر الانترنت؛ بعد الإبلاغ عن حالات من هذه التجارة خلال وقتٍ سابق في البلاد.

وقالت كاميلا والترسون جرونفال وزيرة الخدمات الاجتماعية في السويد، لوكالة أسوشيتد برس(أ ب): "أعتقد أنني أتصرف نيابةً عن جميع الآباء عندما أقول إن قلبك، كأم، ينفطر حقا عند مشاهدة هذه الصور لتلك الدمى".

وأضافت أن الحكومة السويدية تريد "التأكد أنه لا يمكن بيع وشراء تلك المنتجات في أي مكان بعد الآن".

جاء ذلك بعد اجتماع، عقدته الحكومة السويدية أمس الجمعة "ردا على عدة حالات بارزة لشركات التجارة الإلكترونية التي تبيع دمى جنسية على شكل أطفال"، طبقا لبيان من وزارتها.

شاركت في الاجتماع منظمات حماية الطفل وبائعون عبر الإنترنت ووكالات حكومية.