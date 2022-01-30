كلف أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وفداً رسمياً من قبل الوزارة لاستقبال بعثة منتخب مصر البارالمبي لكرة السلة على الكراسي المتحركة بمطار القاهرة الدولى، وذلك بعد الفوز بلقب بطولة إفريقيا والتي أقيمت في إثيوبيا خلال الفترة من 20 حتى 30 يناير الجارى.

ضم الوفد كلاً من الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، ومحمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية، واللذان نقلا تحيات وزير الشباب والرياضة للاعبى المنتخب وتهنئتهم بالإنجاز الرياضى الذى حققوه بالفوز باللقب الإفريقى والتأهل إلى منافسات بطولة العالم بعد غياب 24 عاماً.

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة قدرة أبطال مصر الرياضيين من ذوى القدرات والهمم على التحدى والفوز في كافة البطولات الدولية التي يشاركون بها وتحقيق أرقام قياسية تعكس تفوقهم وإبداعهم وموهبتهم الرياضية، مشيراً إلى تقديم الوزارة كل الدعم والمساندة لأبطال مصر البارالمبين والتنسيق مع اللجنة البارالمبية في تنفيذ المعسكرات والخطط التدريبية المحددة لهم استعداداً لمختلف البطولات.

كما لفت أشرف صبحى إلى اهتمام الدولة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بأبناء مصر من ذوى القدرات والهمم في مختلف المجالات، والعمل على إدماجهم في كافة الأنشطة والبرامج، وتقديم الرعاية والمؤازرة لهم، مثنياً على الإنجازات التي يحققونها على كافة المستويات ومنها المجال الرياضى.

ثمن وزير الشباب والرياضة على إنجاز منتخب مصر الباراليمبى في تحقيق البطولة الإفريقية في كرة السلة والتأهل إلى منافسات كأس العالم بالإمارات، مجدداً التأكيد على الاستعداد من الآن للبطولة الدولية لتقديم أداء مشرف يليق بالرياضة المصرية ويؤكد قدرة أبنائها من ذوى القدرات والهمم على تحقيق الإنجازات الفريدة .