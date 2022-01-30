محمد بن زايد يستقبل الرئيس الإسرائيلي بقصر الوطن

استقبل ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الذي يجري بزيارة رسمية إلى الدولة، ترافقه حرمه ميشال هرتسوغ.



ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الأحد، جرت للرئيس الإسرائيلي ــ لدى وصوله قصر الوطن ـ مراسم استقبال رسمية حيث اصطحب ولي عهد أبو ظبي «هرتسوغ» إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكل من الإمارات وإسرائيل فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بزيارة الضيف واصطف حرس الشرف تحية له.



ووصل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، صباح اليوم الأحد، أبوظبي في أول زيارة رسمية لرئيس إسرائيلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.



وكتب الرئيس الإسرائيلي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأحد: «نبدأ اليوم أول زيارة لرئيس دولة إسرائيل لدولة الإمارات العربية المتحدة. تأثرنا كثيرا بحفاوة الاستقبال في أبو ظبي مع وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان».