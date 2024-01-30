اتحاد جدة يدعم صفوفه بصفقة جديدة

أعلن نادي اتحاد جدة، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع حامد الغامدي، على سبيل الإعارة قادما من الاتفاق السعودي.

قال اتحاد جدة في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»:" تعاقد نادي اتحاد جدة مع اللاعب حامد الغامدي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري، مع أفضلية الشراء قادما من نادي الاتفاق، ويأتي التعاقد معه لتعزيز صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة من المنافسات".

أضاف اتحاد جدة:" رحب الرئيس التنفيذي لاتحاد جدة دومينجوس اوليفرا بالاعب، متمنيا له التوفيق مع زملائه في تحقيق التطلعات التي ينشدها جماهير النادي ومحبيه".

ويعيش اتحاد جدة، حامل لقب الدوري السعودي، موسما صعبا للغاية على مستوى النتائج، حيث يتواجد العميد في المركز السابع ولديه 28 نقطة.