ترامب يوقع تصريحا لإقامة المنشآت الخاصة بخط أنابيب على الحدود مع كندا

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، تصريحا يسمح لشركة "ترانسكندا" بإقامة المنشآت الخاصة بخط أنابيب "كيستون اكس ال" على الحدود الأمريكية الكندية في محاولة لتسريع إقامة خط الأنابيب.

ويؤكد التصريح دعم ترامب لمشروع خط أنابيب "كيستون اكس ال" ويحل محل تصريح سابق صدر لشركة "ترانسكندا" في مارس 2017 وألغاه قاض في نوفمبر. وهو يشير إلى جزء من خط الأنابيب يمتد من الحدود الأمريكية الكندية في مونتانا إلى أول صمام إغلاق في الولايات المتحدة على بعد كيلومترين .

وسينقل خط أنابيب "كيستون اكس ال" النفط الخام من ألبرتا بكندا إلى ولاية نبراسكا وسط غرب الولايات المتحدة، ثم ينقل خط أنابيب قائم بالفعل النفط الكندي إلى مصافي التكرير في تكساس.

ويواجه خط الأنابيب المثير للجدل معارضة من جماعات الحفاظ على البيئة وقبائل السكان الأصليين في المنطقة.