المعارضة الفنزويلية تنظم مسيرات وسط استمرار انقطاع التيار الكهربائي

نظم أنصار المعارضة الفنزويلية مظاهرات في أنحاء شتى من البلاد اليوم السبت، معربين عن غضبهم من إمدادات الطاقة غير المنتظمة، ونقص السلع الأساسية وحكومة نيكولاس مادورو.

وقال زعيم المعارضة خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسًا مؤقتًا في تجمع حاشد في مدينة لوس تيكيس الساحلية "النظام يريد أن تملأ قلوبنا بالخوف والظلام".

وتابع جوايدو: "نحن نعرف من هو المسؤول عن انقطاع التيار الكهربائي، إنه مادورو"، مشيرا إلى مشكلة متكررة في فنزويلا. ونشرت اليوم تقارير مرة أخرى عن مزيد من الانقطاعات في التيار الكهربائي في عدة ولايات.

وألقى مادورو باللائمة على الولايات المتحدة، التي تدعم جوايدو، في انقطاع التيار الكهربائي. ويقول جوايدو وواشنطن إن هذه الانقطاعات تحدث بسبب نقص الاستثمارات ونقص صيانة البنية التحتية للبلاد، فضلاً عن الفساد.

وقال أحد المشاركين في مسيرة في لوس تيكيس عبر التلفزيون "نحن نحتج على الظلم وتردي الأوضاع الأمنية ونقص الأدوية والمواد الغذائية. هذه الحكومة لا تساعد الفنزويليين".

وابتهج مادورو بالمظاهرات المضادة التي انطلقت اليوم، ومن بينها مظاهرات في كاراكاس. وكتب عبر موقع تويتر: " يخرج الناس اليوم إلى الشوارع للدفاع عن السلام في بلادنا الحبيبة فنزويلا".

وامتد الصراع على السلطة الذي استمر لأشهر بين مادورو و جوايدو إلى الشوارع، حيث تشهد العاصمة كاراكاس وأماكن أخرى مظاهرات حاشدة.