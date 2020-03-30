 ارتفاع عدد مصابي كورونا في فلسطين إلى 116 حالة بعد تسجيل إصابة في غزة - بوابة الشروق
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ارتفاع عدد مصابي كورونا في فلسطين إلى 116 حالة بعد تسجيل إصابة في غزة

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 30 مارس 2020 - 9:50 م | آخر تحديث : الإثنين 30 مارس 2020 - 9:50 م

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة، ليرتفع عدد الإصابات في فلسطين إلى 116.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أنه تم تسجيل 18 حالة شفاء، ووفاة واحدة حتى الآن.

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