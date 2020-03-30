ارتفاع عدد مصابي كورونا في فلسطين إلى 116 حالة بعد تسجيل إصابة في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة، ليرتفع عدد الإصابات في فلسطين إلى 116.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أنه تم تسجيل 18 حالة شفاء، ووفاة واحدة حتى الآن.