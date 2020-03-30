ارتفاع عدد مصابي كورونا في فلسطين إلى 116 حالة بعد تسجيل إصابة في غزة

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة، ليرتفع عدد الإصابات في فلسطين إلى 116.
وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أنه تم تسجيل 18 حالة شفاء، ووفاة واحدة حتى الآن.