تقارير: الزحام المروري يؤخر تحرك بعثة المنتخب وصلاح دخل في نوبة بكاء

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تأخرت بعثة منتخب مصر عن التحرك لفندق إقامة الفراعنة في السنغال وذلك بعد الخسارة من السنغال في إياب الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 2022.

وأفاد موفد قناة أون تايم سبورتس بعدم مغادرة بعثة منتخب مصر من ستاد عبدالله واد الذي جمع منتخبنا الوطني بالسنغال وتلقى فيه الفراعنة الخسارة بركلات الترجيح.

وأكد أن الزحام المروري مازال عطل سير بعثة منتخب مصر بعد اللقاء الذي أهل أسود التيرانجا إلى نهائيات كأس العالم.

وأشار إلى أن محمد صلاح، قائد الفراعنة، دخل في نوبة بكاء شديدة ولم يتمالك أعصابه بعدما أهدر ركلة الجزاء الأولى للمنتخب.

وكان منتخبنا الوطني قد تلقى هزيمة بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.