أكد العميد الدكتور الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة السودانية رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن زيارة البرهان لمصر تأتي في منعطف تاريخي مفصلي على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال أبو هاجة، في تصريح صحفي، إن العلاقات السودانية المصرية علاقات صلبة وقوية ومستمرة في نموها وتطورها، وأنها ترتكز على رصيد تاريخي ومصير واحد وجسد يضخ دمه من قلب واحد، فالأمن القومي لمصر هو الأمن القومي للسودان والأمن القومي للسودان هو الأمن القومي لمصر.

وأضاف أن الدولتين تمثلان أقوى وأنجح نموذج للتكامل الذي يعود بالنفع والاستقرار والمستقبل الزاهر للشعبين، مشددا على أن السودان يعتبر العمق الإستراتيجي الحيوي لمصر، و أن ما يحدث بالسودان له أثر كبير وبالغ في مصر، وما يحدث بمصر له أثر بالغ في السودان.

وأشار إلى التنسيق المحكم بين البلدين وتفهم القيادتين لطبيعة هذه العلاقة، موضحا أنه تنسيق يتعامل مع الواقع بعقل إستراتيجي منفتح بما يحقق الرفاه والاستقرار وأمن البلدين.