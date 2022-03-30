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محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض الشركة العامة لتجارة الجملة

محمد نصار
نشر في: الأربعاء 30 مارس 2022 - 6:55 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 مارس 2022 - 6:55 م

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، معرض الشركة العامة لتجارة الجملة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتفقد شارد بيع منتجات المنطقة الشمالية العسكرية.

واستمع نور الدين للمواطنين المترددين على المعرض، وآرائهم في السلع التي تم توفيرها بأسعار مخفضة، سواء السلع الغذائية، وياميش رمضان، مقارنة بالأسعار في الأسواق، مشددا على توفير السلع بأسعار مخفضه، محذرا من ارتفاعها.

وأكد استمرار الحملات على الاسواق، لمنع احتكار السلع، وتحويل المحتكرين للنيابات المختصة، مشيراً إلى أن مراكز المدن شهدت افتتاح عدد من الشوادر على غرار معارض أهلا رمضان بشرق وغرب العاصمة، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والأسماك وياميش رمضان.

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