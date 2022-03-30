ارتفاع عدد الوظائف في القطاع الخاص بأمريكا بأكثر قليلا من التوقعات

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الأربعاء نمو عدد الوظائف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة خلال فبراير الماضي بأكثر قليلا عن التوقعات.

وذكرت شركة "أيه.دي.بي" لإعداد قوائم الأجور في تقريرها الشهري أن عدد الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي ارتفع خلال الشهر الماضي بواقع 455 ألف وظيفة، مقابل 486 ألف وظيفة خلال الشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع العدد بواقع 450 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه بواقع 475 آلاف وظيفة خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

وقالت نيلا ريتشاردسون كبيرة المحللين الاقتصاديين في أيه.دي.بي إن "نمو الوظائف كان واسع النطاق في قطاعات الاقتصاد خلال مارس ليساهم في إضافة حوالي 5ر1 مليون وظيفة جديدة خلال الربع الأول من 2022".

وأضافت "الشركات تقوم بالتوظيف وبخاصة موفري الخدمات الذين لديهم فرصة كبيرة لتوفير الوظائف بعد الخسائر الكبيرة التي تعرضوا لها في أوائل الجائحة".