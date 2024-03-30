القوات الجوية السعودية تشارك في تمرين إنيوخوس 2024 باليونان

تشارك القوات الجویة الملكیة السعودیة في التمرین الجوي المختلط المحارب "إنیوخوس 2024"، الذي ینفذ في مركز الحرب الجوي بجمھوریة الیونان في أبریل المقبل، بمشاركة قوات عدد من الدول الشقیقة والصدیقة.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن قائد القوات الجویة الفریق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزیز وقف على استعدادات مجموعة القوات الجویة المشاركة في التمرین، قبل مغادرتھا قاعدة الملك فھد الجویة بالقطاع الغربي.



واستمع إلى إیجاز من قائد مجموعة القوات الجویة المشاركة عن الاستعدادات وجاھزیة الطاقة البشریة والمنظومات، والتقى المشاركین وحثھم على بذل الجھد والاستفادة من التمرین، بما یعود علیھم بالنفع في تأدیة مھامھم القتالیة على أكمل وجه، كما أكد تمثيل وطنهم خير تمثيل.



وأكد قائد القوات الجویة السعودية أن تمرین "إنیوخوس 2024" یُعد من أكبر التمارین على مستوى قارة أوروبا، فیما تشارك القوات الجویة بست طائرات من نوع "تايفون" بكامل أطقمھا الجویة والفنیة والمساندة.



وقال إن مشاركة القوات الجویة في التمرین، تهدف إلى رفع مستوى الجاھزیة والكفاءة القتالیة، وتبادل واكتساب الخبرات للأطقم الجویة والفنیة والمساندة في بیئة حرب مشابھة للحرب الحقیقیة، والتدریب على التخطیط وتنفیذ عملیات جویة معقدة في بیئة مؤلفة من قوات مختلطة متعددة الجنسیات.