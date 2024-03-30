مدبولي: الاعتماد على القطاعات الإنتاجية يضمن استقرار نمو الاقتصاد وعدم التأثر بالاضطرابات الخارجية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الاعتماد على القطاعات الإنتاجية هو الضمان استقرار نمو الاقتصاد وعدم التعرض لأية تأثيرات من اضطرابات خارجية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في أعقاب جولة تفقدية بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، اليوم السبت، أن الدولة حدّدت أربعة قطاعات رئيسية يعتمد عليها الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.

وأوضح أنّ الفترة المقبلة هي دور قطاع الصناعة في مصر، مؤكدا أن الحكومة تعمل مع هذا القطاع منذ فترة على الرغم من كل المصاعب والتحديات غير المسبوقة.

وأشار إلى أن الإصلاحات التي تم إجراؤها بدأت ثمارها في الظهور من خلال المصانع الجديدة والنمو الكبير للقطاع الصناعي.

ولفت إلى أن جولته بمدينة العاشر من رمضان شملت ثلاثة مصانع معنية بإنتاج الأجهزة المنزلية، موضحا أن الشيء المفرح أن هذه المصانع تقدم أعلى مستوى من الإنتاج وتصدِّر للخارج ولديها تحالفات مع كبرى شركات العالم في الإنتاج إذا لم تكن هي في حد ذاتها شركات عالمية.

وضرب مثالًا على ذلك بمصنع فريش الذي يتعامل مع العلامات التجارية الكبيرة وينتج لها، ويُصدِّر للخارج.