اتحاد الطائرة يحدد موعد نهائي الدوري للرجال والسيدات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حدد الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، موعد الدور النهائي لدوري رجال وسيدات الكرة الطائرة للموسم 2023 - 2024 و الذي سيقام بنظام البيست أوف 3.

وسيقام نهائي السيدات أيام 2 و 4 و 6 من أبريل ، بينما سيقام نهائي الرجال أيام 3 و 5 و 7 من أبريل على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وكان فريق سيدات الأهلي والزمالك قد حجز مكانه في نهائي دوري سيدات الطائرة ، بينما يتنافس على بطاقتي نهائي الرجال كل من الزمالك و سموحة و الأهلي وسبورتنج.

وتقام اليوم السبت الجولة الثانية من مواجهات البلاي أوف للدور قبل النهائى من دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2023 / 2024.

ويلتقي سموحة مع الزمالك الساعة 11 مساء وسبورتنج مع الأهلى 9 مساءً.

وتمكن الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بنادي الزمالك، من تحقيق الفوز على نظيره سموحة بنتيجة 3/1، أمس في أولى مباريات الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الممتاز بينما فاز الأهلي على نظيره سبورتنج بنتيجة 3/0.