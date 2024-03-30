جرين يقود روكتس للفوز على جاز في دوري السلة الأمريكي

سجل جالين جرين 34 نقطة وتسع متابعات ليقود فريقه هيوستن روكتس للفوز على يوتا جاز 101- 100، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم، السبت، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأضاف فريد فان فيلت 22 نقطة، وآمين تومسون 18 نقطة و14 متابعة، وجباري سميث جونيور 14 نقطة لفريق روكتس، الذي حقق انتصاره الحادي عشر على التوالي.

في المقابل، كان جون كولينز أكثر لاعب تسجيلا للنقاط في المباراة لفريق يوتا، حيث سجل 30 نقطة و11 متابعة، وأضاف كولين سيكستون 29 نقطة وكريس دون 11 نقطة وثماني متابعات، لفريق يوتا، الذي خسر مباراته الثامنة على التوالي.

وفي بقية المباريات، فاز لوس أنجليس كليبرز على أورلاندو ماجيك 100 / 97 ، وديترويت بيستونز على واشنطن ويزاردز 96 / 87 ، وإنديانا بيسرز على لوس أنجليس ليكرز 109 / 90.

كما فاز جولدن ستيت واريورز على شارلوت هورنيتس 115 / 97 ، وبروكلين نتس على شيكاغو بولز 125 / 108 ، وكليفلاند كافالييرز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 117 / 114.

وتغلب ميامي هيت على بورتلاند ترايل بليزرز 142 / 82 ، وسان أنطونيو سبيرز على نيويورك نيكس 130 / 126 بعد الوقت الإضافي، وأوكلاهوما سيتي ثاندر على فينيكس صنز 128 / 103.

كما تغلب مينيسوتا تمبرولفز على دنفر ناجيتس 111 / 98 ، ودالاس مافريكس على ساكرامنتو كينجز 107 / 103.