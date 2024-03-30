إسرائيل تزعم وصول 252 ألف طن مساعدات غذائية لغزة  7 أكتوبر

زعمت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، أن ما لا يقل عن 252.6 ألف طن من المواد الغذائية وصلت إلى قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي.

وادعت الوحدة الإسرائيلية، في بيان أوردته شبكة روسيا اليوم، أن ما لا يقل عن 19 ألفا و448 شاحنة تحمل 363 ألفا و700 طن من المساعدات الإنسانية الدولية دخلت إلى قطاع غزة منذ 7 أكتوبر من العام الماضي.

ووفق الادعاءات الإسرائيلية، فمن بين هذه الشاحنات، قامت 11954 شاحنة بتسليم 252.6 ألف طن من المواد الغذائية إلى القطاع، و1409 شاحنات تحمل 28.1 ألف طن من المياه و2832 شاحنة تحمل 40.7 ألف طن من المعدات لتنظيم نقاط الإيواء المؤقتة و1705 شاحنات تحمل 198 ألف طن من الأدوية و1539 شاحنة أخرى قامت بتسليم أكثر من 22.5 ألف طن من البضائع المختلطة.

وتحدث البيان، عن تسليم 207 خزانات وقود و401 خزان غاز منزلي إلى قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.

ووفقا للبيانات جاءت معظم المساعدات من الإمارات العربية المتحدة وتركيا والمملكة العربية السعودية والأمم المتحدة من خلال برنامج الأغذية العالمي ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

ويأتي هذا البيان في ظل حالة المجاعة التي تضرب غزة، ومع استخدام جيش الاحتلال الغذاء سلاحًا في عدوانه على القطاع.