ماليزيا تحتجز 3 يشتبه في تزويدهم إسرائيليا بأسلحة نارية

قالت الشرطة الماليزية اليوم السبت، إنها ألقت القبض على ثلاثة أشخاص يشتبه في أنهم زودوا رجلا يبلغ من العمر 36 عاما ويحمل جواز سفر إسرائيليا بأسلحة نارية، وهو رجل قُبض عليه الأسبوع الماضي في فندق في كوالالمبور.

وقال رضاء الدين حسين المفتش العام للشرطة في مؤتمر صحفي، إن الرجل، الذي عُثر بحوزته على حقيبة بها ستة مسدسات و200 رصاصة عند اعتقاله، وصل إلى مطار كوالالمبور الدولي قادما من الإمارات في 12 مارس، مستخدما ما تعتقد السلطات أنه جواز سفر فرنسي مزيف.

وأضاف أن المشتبه به سلم جواز سفر إسرائيليا عندما استجوبته الشرطة. وأوضح أن الرجل، الذي لم يتم الكشف عن هويته، طلب الأسلحة بعد وصوله إلى ماليزيا ودفع ثمنها بالعملة المشفرة، وفق وكالة رويترز.

ولم تستبعد الشرطة احتمال أن يكون الرجل عضوا في المخابرات الإسرائيلية. وقال للسلطات إنه دخل ماليزيا لمطاردة إسرائيلي آخر بسبب نزاع عائلي.

وقال رضاء الدين: «لا نثق بشكل كامل في هذه الرواية لأننا نشتبه في وجود أجندة أخرى»، موضحا أن الرجل تنقل بين عدة فنادق في أثناء وجوده في ماليزيا.

وأفاد رضاء الدين بأن ثلاثة ماليزيين، بينهم زوجان، قبض عليهم أمس الجمعة وتم حبسهم احتياطيا لسبعة أيام للاشتباه في توريد الأسلحة وقيادة سيارة لصالح المشتبه به الإسرائيلي.

وأضاف أن السلطات عثرت على مسدس في سيارة الزوجين.

وقال إن السلطات في حالة تأهب قصوى عقب القبض على الإسرائيلي، وعززت الإجراءات الأمنية حول ملك ماليزيا ورئيس الوزراء وشخصيات أخرى رفيعة المستوى.

وماليزيا دولة ذات أغلبية مسلمة ومن أشد المؤيدين للفلسطينيين، وانتقدت جرائم إسرائيل في حرب غزة. وتؤوي نحو 600 لاجئ فلسطيني، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.