انتهاء أزمة الرهائن في مقهى في هولندا باعتقال شخص واحد

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، أن أزمة احتجاز الرهائن، في مدينة "ايدي" الهولندية، انتهت باعتقال شخص واحد.

وقالت وكالة الأنباء الهولندية "إيه.إن.بي" إن المشتبه به خرج من المقهى، رافعا ذراعيه، وألقت الشرطة القبض عليه، طبقا لما ذكره متحدث باسم رئيس البلدية المحلي.

وأدى احتجاز الرهائن صباح اليوم السبت إلى عملية كبيرة للشرطة، في المدينة الواقعة شرق "أوترخت" الهولندية.

وكان ثلاثة أشخاص على الأقل قد تمكنوا في وقت سابق، اليوم السبت من مغادرة المقهى، الذي تم احتجازهم فيه كرهائن، في مدينة "ايدي" الهولندية.

وذكرت شبكة "إن.أو.إس" التلفزيونية الهولندية أن هؤلاء، الذين غادروا المبنى كانوا ثلاثة شبان يرتدون زي عمال بالمقهى.

وكانت الشرطة قد ذكرت سابقا أنه ليس هناك أية مؤشرات على دافع إرهابي، في احتجاز الرهائن صباح اليوم.