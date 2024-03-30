بابا الفاتيكان يدعو إلى الأمل والفرح رغم الأزمات خلال قداس عيد الفصح

دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إلى الفرح والأمل على الرغم من الأزمات السياسية الشخصية والعالمية، وذلك خلال الاحتفال بقداس عيد الفصح مساء اليوم وهو السبت المقدس.

وقال البابا فرنسيس في كاتدرائية القديس بطرس في روما إن هذه الأزمات هي "صخور الموت". وعلى وجه التحديد، ذكر قسوة الكراهية وقسوة الحرب، التي تكسر التوق إلى السلام العالمي، ولكن أيضا الأنانية واللامبالاة. وقال البابا /87 عاما/ إن عيد الفصح سوف يزحزح تلك الصخور.

وحضر حوالي ستة آلاف شخص الاحتفال لإحياء ذكرى قيامة السيد المسيح في كاتدرائية القديس بطرس.

وذكر البابا أنه يجب أن يشجع عيد الفصح الناس ويمنحهم الأمل، مضيفا: "هذه هي قوة الرب.. انتصار الحياة على الموت، وانتصار النور على الظلام، وولادة الأمل من جديد في وسط أنقاض الفشل".