رابطة الأندية: الفائز بالدوري سيتوج بالدرع الجديد ويحصل على 5 ملايين جنيه

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كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة اليوم السبت، حقيقة حصول بطل الدوري في الموسم الجاري على التصميم الجديد للدرع وقيمة مكافأة الفوز باللقب.

صرح دياب لقناة أون تايم سبورتس قائلا:" في الوقت الراهن نقوم بتصنيع درع جديد للدوري في إنجلترا اقتربنا الانتهاء من تصميمه".

أكمل:" التصميم الجديد سيصل إلى مصر قبل نهاية الموسم الجاري والفائز باللقب سيتوج بالدرع الجديد".

أتم:" عوائد البث التلفزيوني للأندية في الموسم الجاري هي الأفضل، ولأول مرة يكون في عوائد مالية للبطولة والفائز بالدوري سيحصل على خمسة ملايين جنيه".