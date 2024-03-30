 رابطة الأندية: الفائز بالدوري سيتوج بالدرع الجديد ويحصل على 5 ملايين جنيه - بوابة الشروق
السبت 30 مارس 2024 5:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

رابطة الأندية: الفائز بالدوري سيتوج بالدرع الجديد ويحصل على 5 ملايين جنيه

محمود عيسى
نشر في: السبت 30 مارس 2024 - 4:54 م | آخر تحديث: السبت 30 مارس 2024 - 4:54 م

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة اليوم السبت، حقيقة حصول بطل الدوري في الموسم الجاري على التصميم الجديد للدرع وقيمة مكافأة الفوز باللقب.

صرح دياب لقناة أون تايم سبورتس قائلا:" في الوقت الراهن نقوم بتصنيع درع جديد للدوري في إنجلترا اقتربنا الانتهاء من تصميمه".

أكمل:" التصميم الجديد سيصل إلى مصر قبل نهاية الموسم الجاري والفائز باللقب سيتوج بالدرع الجديد".

أتم:" عوائد البث التلفزيوني للأندية في الموسم الجاري هي الأفضل، ولأول مرة يكون في عوائد مالية للبطولة والفائز بالدوري سيحصل على خمسة ملايين جنيه".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك