أظهرت بيانات مكتب الإحصاء السويدي، اليوم الاثنين، تراجع مبيعات التجزئة في السويد خلال فبراير الماضي، وذلك للشهر الثالث على التوالي.
وتراجع إجمالي مبيعات التجزئة، باستثناء الوقود، بنسبة 0.6% على أساس شهري في فبراير الماضي، بعد التعديل الموسمي وحسب أيام العمل، مقارنة بتراجع بنسبة 1.% في يناير الماضي.
وتراجعت مبيعات السلع المعمرة بنسبة 0.9% خلال فبراير الماضي، مقارنة بيناير الماضي، فيما استقرت مبيعات السلع الاستهلاكية دون تغيير.
وفي قطاع السلع المعمرة، تراجعت مبيعات معدات المعلومات والاتصالات بنسبة 5.3%، كما تراجع الطلب على الساعات والمجوهرات بشكل ملحوظ بنسبة 7.1%.
وتباطأ نمو مبيعات التجزئة بنسبة 2.4%، على أساس سنوي، خلال فبراير الماضي، مقارنة بـ3.9% في يناير الماضي.