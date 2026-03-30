إيران: قصفنا محطات رادار ومواقع جنود أمريكيين في الإمارات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت القوات المسلحة الإيرانية، الاثنين، قصفها محطات رادار تابعة للولايات المتحدة ومواقع "يتحصن فيها جنود أمريكيون" في الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت في بيان لها أن عمليات القصف نُفذت طيلة الليلة الماضية عبر طائرات مسيَرة هجومية.

وقالت إن القصف تركز على محطات رادار "معادية مكلفة برصد واعتراض الصواريخ والطائرات المسيَرة في الإمارات".

وذكرت أنها استهدفت أيضا مواقع "تتحصن فيها قوات أمريكية إرهابية" في الإمارات.

ولم يصدر على الفور تعليق رسمي من الإمارات على بيان القوات المسلحة الإيرانية.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تتعرض الإمارات ودول الخليج العربي والأردن إلى هجمات بصواريخ ومسيَرات من إيران تسببت في سقوط قتلى وجرحى وألحقت أضرارا بأعيان مدنية بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة، الأمر الذي تدينه تلك الدول وتطالب مرارا بوقف الاعتداءات.

وتقول طهران إن هذه الهجمات تستهدف قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة، في إطار ردها على الهجوم الإسرائيلي الأمريكي الذي أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون.