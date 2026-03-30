الشرع: سوريا مقبلة على برنامج اقتصادي جديد وإعادة إعمار

- تصريح أدلى به الرئيس السوري لقناة الإخبارية الرسمية على هامش زيارته لألمانيا

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، الاثنين، إن بلاده مقبلة على برنامج اقتصادي جديد وإعادة إعمار، مؤكدا أهمية الاستفادة من خبرات الجالية السورية في ألمانيا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لقناة "الإخبارية السورية" الرسمية، على هامش زيارته لألمانيا التي وصلها مساء الأحد، ضمن جولة تقوده أيضا إلى بريطانيا يومي الاثنين والثلاثاء.

وقال الشرع: "التقينا مع كبرى الشركات، وهناك اهتمام بتعزيز العلاقات الاقتصادية".

وأضاف أن "السياسة تحتاج إلى روابط، أهمها الروابط الاقتصادية، وهذا ما تحقق اليوم في العلاقة السورية الألمانية".

ولفت إلى أن "ألمانيا تشكل ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وهي دولة صناعية مهمة جدا، وتمتلك تقنيات متطورة في الزراعة والاتصالات والذكاء الاصطناعي".

وعن بلاده، قال الشرع: "سوريا مقبلة على برنامج اقتصادي جديد (لم يذكر تفاصيله) وإعادة الإعمار، لذلك من المهم جدا الاستفادة من خبرات الجالية السورية في ألمانيا".

في السياق، أفادت الرئاسة السورية في بيان بأن الشرع عقد اجتماعا على طاولة مستديرة مع عدد من ممثلي الشركات الألمانية، بحضور وزراء الخارجية أسعد الشيباني، والاقتصاد محمد نضال الشعار، والطاقة محمد البشير، والطوارئ رائد الصالح.

وقدمت الشركات عروضا في عدد من القطاعات الاقتصادية شملت الطاقة والتمويل والأمن والتحول الرقمي، إضافة إلى البناء والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية.

وشهد الاجتماع توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الجانب السوري وعدد من الشركات المشاركة، وفق المصدر ذاته.

وأعادت ألمانيا فتح سفارتها في دمشق في 25 مارس 2025 بعد إغلاق دام 13 عاما.