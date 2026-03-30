لبنان: البيطار يحيل ملف قضية انفجار مرفأ بيروت إلى النائب العام التمييزي

أحال القاضي طارق البيطار ملف تحقيقاته في قضية انفجار مرفأ بيروت، لبنان، إلى النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار؛ لإبداء مطالعته.

وأحال القاضي البيطار، "الملف برمته على النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار لإبداء مطالعته بالأساس، وإبداء رأيه وطلباته بما خص المدعى عليهم الذين جرى استجوابهم منذ مطلع العام 2025 ولم يتخذ قرار بشأنهم حتى الآن".

ويبلغ "عدد المدعى عليهم بالملف 70 شخصا".

يذكر أن انفجارا كان قد هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس من العام 2020. وقتل في الانفجار أكثر من 230 شخصاً وجرح أكثر من 6 آلاف.

ولم تعرف حتى الآن كيفية حصول الانفجار ومن تسبب به.

وعلق المحقق البيطار، التحقيق في انفجار مرفأ بيروت عدة مرات في العام 2022 بعد تبلغه دعاوى ردّ مقدمة ضده من وكلاء نواب ووزراء سابقين كان قد أصدر بحقهم مذكرات توقيف.