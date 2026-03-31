عماد الدين أديب: ترامب اخترع 16 ألف معلومة خاطئة في ولايته الأولى بمعدل 15 كذبة يوميا

حذر الإعلامي عماد الدين أديب، الرأي العام من الاعتماد على التحليلات «المذهلة الجازمة» الذي يبديه بعض الخبراء الاستراتيجيين بشأن مسارات الحرب الحالية.

ولفت خلال برنامج «الحكاية» إلى تقديم البعض إجابات قاطعة حول توقيت الحرب وأسلوبها مشددا أن هذا أمر يُمكن فقط في «الظروف الطبيعية» مع توفر معطيات واضحة وسلوك تكراري للأطراف المتحاربة.

وأكد أن الإدارة الأمريكية الحالية يقودها رئيس يتسم بكونه «مزاجيا فرديا ومتسلطا»، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي «يقطع قراره لأسباب يمكن أن تكون معروفة، وبعضها يكون شخصانيا للغاية».

وأضاف أن العالم في منظور ترامب هو «العالم الذي يريده ويتخيله وليس العالم كما هو»، مشيرا إلى تقارير منظمات تقصي الحقائق المحايدة رصدت خلال فترة رئاسته الأولى 16 ألفا و536 معلومة خاطئة أو كذبة اخترعها ترامب، بمعدل يصل إلى 15 كذبة يوميا.

ونوه أن جميع مراكز الدراسات في واشنطن وكاليفورنيا وشيكاغو باتت تتعامل مع تصريحاته بـ «شك كبير وعدم ثقة»، مؤكدا أنها لا يمكن أن تكون مرجعية.

وأشار إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، «يعاني الأمرين» في وضعه الشخصي، مؤكدا أنه أكثر رؤساء الحكومات في تاريخ إسرائيل «كذبا وفسادا وعدم مصداقية» بحسب رؤية الشعب الإسرائيلي، وصحيفة هآرتس، التي كتبت عنه أنه لا يجب تصديقه حتى لو ألقى تحية صباح الخير.

ولفت إلى أن نتنياهو يقود ائتلافا حاكما بـ «أغلبية ضيقة» قوامها 64 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، يوفرها بن غفير وسموتريتش والأحزاب الدينية الصغيرة، وغير قادر على الخروج من عباءتهم.

وذكر أن نتنياهو يواجه انتخابات الكنيست هذا العام أمام احتمالين؛ إما الدعوة لانتخابات فورية، أو الاستمرار في «الإطالة» حتى الموعد المقرر في سبتمبر وأكتوبر 2026.