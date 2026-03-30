المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا: استئناف الإنتاج بشكل كامل في حقلي الشرارة والفيل

أعلنت المؤسسة الليبية للنفط، استكمال أعمال الصيانة الشاملة لخط تصدير النفط الخام الواصل بين حقول الشرارة وحظيرة الخزانات بمصفاة الزاوية.

وكان الخط قد توقف عن العمل نتيجة نشوب حريق عند الصمام رقم (13) عند الكيلومتر 538 بسبب التسرب.

وأذنت المؤسسة، بحسب بيان أصدرته مساء الاثنين، باستئناف عمليات الإنتاج بشكل كامل بعد توقفه جزئياً نتيجة الحادث، وضخ النفط الخام بعد الانتهاء من أعمال الإصلاح والتأكد من جاهزية الخط ونجاح اختبارات السلامة التشغيلية، وشرعت الفرق الفنية في رفع القدرة الإنتاجية تدريجيًا إلى مستوياتها الطبيعية وبدء تدفق النفط الخام داخل خط الأنابيب.

وأفادت باستئناف الإنتاج في حقل الفيل النفطي المجاور، والذي كان قد أوقف بشكل مؤقت للسماح بتحويل كميات من إنتاج حقل الشرارة عبر خط مليتة بهدف ضمان استقرار الإمدادات وإدارة الطاقة الاستيعابية للخطوط خلال فترة الصيانة.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن فرقها الفنية تعمل على ضمان استمرارية الإنتاج وفق أعلى معايير السلامة، بما يعزز استقرار قطاع النفط والغاز ويدعم حماية الثروة الوطنية.