علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، على تصريح المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، التي قالت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهتم بدعوة دول عربية للمساهمة في تحمل تكاليف الحرب مع إيران.

وكتب ساويرس عبر حسابها على منصة إكس: «حرب لم نستشر فيها ولم نرغب فيها.. أسفرت على اعتداءات على دول الخليج وخسائر ضخمة لها والمطلوب منها الآن دفع تكاليفها».

— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) March 30, 2026

وكانت متحدثة البيت الأبيض، قد ظهرت في إحاطة صحفية سُئلت خلالها عن مساهمة دول عربية في تحمل كلفة الحرب، فقالت إنها لا تريد استباق موقف ترامب، لكنها أشارت إلى أن هذه فكرة مطروحة لدى الرئيس الأمريكي.

وأضافت: «أعتقد أن الرئيس مهتم جدا بدعوتهم للقيام بذلك.. إنها فكرة أعلم أنها تراوده، وأعتقد أنكم ستسمعون منه المزيد بشأنها».

وأكدت ليفيت أن ما تقوله طهران علنا يختلف عمّا تبلغه للمسؤولين الأمريكيين في الغرف المغلقة، وأن إيران وافقت في اجتماعات خاصة على بعض النقاط التي طرحتها واشنطن.

وتابعت: «على الرغم من كل المواقف العلنية التي تسمعها من النظام (الإيراني) والتقارير الكاذبة، فإن المحادثات مستمرة وتسير على ما يرام. ما يقال علنا يختلف بالطبع كثيرا عما يتم إبلاغنا به في الغرف المغلقة».