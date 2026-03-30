وزير خارجية إيران ينشر صورة طائرة أمريكية مدمرة ويوجه رسالة للسعودية

نشر وزير خارجية إيران عباس عراقجي، صورة لطائرة أمريكية مخصّصة للقيادة والسيطرة بعد تدميرها داخل قاعدة جوية في المملكة العربية السعودية،

وقال عراقجي في منشور عبر حسابه على منصة إكس: «تحترم إيران المملكة العربية السعودية وتعتبرها دولة شقيقة.. عملياتنا موجهة ضد المعتدين الأعداء الذين لا يحترمون العرب أو الإيرانيين، ولا يستطيعون توفير أي أمن. انظروا فقط إلى ما فعلناه بقيادتهم الجوية».

وأضاف: «حان الوقت لإخراج القوات الأمريكية».

وبيّنت الصورة، طائرة من طراز "إي-3 سنتري" وقد انقسمت إلى جزأين، فيما لم تصدر القيادة المركزية الأمريكية أي تعليق علني حتى الآن بشأن الحادث.

وسبق أن قال مسئول أمريكي لوكالة رويترز، إن 12 عنصرًا من القوات الأمريكية أُصيبوا، اثنان منهم بجروح خطيرة، في هجوم عسكري إيراني على القاعدة الجوية. كما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن طائرتين أمريكيتين على الأقل للتزوّد بالوقود تضررتا أيضًا.

فيما ذكرت وكالة فارس للأنباء، المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، الأحد، أن طائرة مسيّرة من طراز "شاهد" أصابت طائرة "إي-3".