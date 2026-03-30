الدفاع الإماراتية: الدفاعات الجوية تتعامل مع اعتداءات صاروخية ومسيرات إيرانية

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، أنها تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية.

وقالت في بيان: «تتعامل حاليًّا الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران».

وأضافت: «تؤكد وزارة الدفاع أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة».

— وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) March 30, 2026

ومنذ 28 فبراير الماضي، تتعرض دول الخليج لهجمات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيّرة في إطار ما تقول طهران إنه "رد عسكري على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية".

وتقول إيران إنها لا تستهدف دولا بعينها بل القواعد الأمريكية في المنطقة، لكنَّ هذه الهجمات تسببت في أضرار بمنشآت مدنية في دول الخليج، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة بعضها سكني.