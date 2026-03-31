رويترز عن فيتش: خطر متزايد من تدهور البيئة الأمنية بقطر بشكل دائم

وضعت وكالة فيتش، التصنيف السيادي لقطر عند "AA" على قائمة المراقبة السلبية، مشيرة إلى حالة الضبابية التي تحيط بالبيئة الأمنية في قطر بعد اندلاع الحرب على إيران.

وقالت الوكالة في بيان: "هناك خطر متزايد بتدهور البيئة الأمنية في قطر بشكل أكثر استمرارية، حتى مع توقع انتهاء الحرب مع إيران خلال الشهر المقبل"، بحسب وكالة رويترز.

وأشارت إلى أن قصف مجمع رأس لفان للغاز وإغلاق مضيق هرمز سيكون لهما تأثير سلبي على المالية العامة لقطر.

وقبل أسبوعين، أكدت وكالة فيتش تصنيف دولة قطر عند "AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت الوكالة، أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس تقييمها بأن الفرص الموثوقة لزيادة كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال لدى قطر ستساعد في تخفيف آثار الحرب الإيرانية.

ونوهت في ذلك الوقت، بأن السيناريو الأساسي هو أن النزاع سيستمر لأقل من شهر وسيظل المضيق مغلقاً خلال هذه الفترة، وأشارت إلى أنه من المفترض أن تستأنف قطر إنتاج الغاز بمجرد عودة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها.