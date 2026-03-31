قال الطيار وائل النشار، رئيس الشركة المصرية للمطارات بوزارة الطيران المدني، إن تأثر المطارات المصرية في ظل التصعيد الراهن في منطقة الشرق الأوسط هو «تأثر غير قوي محسوس».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «على مسئوليتي» أن قطاع المطارات حقق طفرة غير مسبوقة بتسجيل 28 مليون راكب لأول مرة في تاريخه خلال 2025، موضحا أن معدلات النمو بلغت 21% في شهري يناير وفبراير 2026 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بزيادة 4 ملايين راكب.

ولفت إلى أن الأحداث الجارية أدت إلى تراجع معدل النمو المخطط له في شهر مارس من 16% إلى 8% بسبب إلغاء بعض الرحلات المتجهة للخليج، ولكن حركة التشغيل لا تزال في حالة نمو إيجابي.

وأوضح أن مطار أبو سمبل حقق نموا بنسبة 54%، وأسوان 24%، وشرم الشيخ 14%، والأقصر 12%، والغردقة 9%، مؤكدا أن مطار سفنكس الدولي يعمل بشكل جيد رغم تأثره المحدود بإلغاء نحو 50 رحلة؛ نظرا لاعتماده الكبير على طيران الخليجي.

وأكد أن أعمال التطوير الشاملة لمطار سوهاج الدولي تمت في وقت قياسي لم يتجاوز 7 أشهر، مؤكدا أن المطار بات جاهزا لاستقبال مليون راكب سنويا، بطاقة استيعابية تصل إلى 1000 راكب في الساعة الواحدة.

ونوه أن خطة التطوير شملت رفع كفاءة الممر الرئيسي، وتجديد شبكة المياه بالكامل، وتحديث سيور السفر والوصول، بالإضافة إلى صالات كبار الزوار، والمناطق الخدمية من كافتيريات وأسواق حرة، وصالات المودعين والمستقبلين، لافتا إلى أن المطار شهد تجديدا كليا.