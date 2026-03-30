الشيباني يبحث مع نظيره الألماني إعمار سوريا والتطورات الإقليمية

بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ونظيره الألماني يوهان فاديفول، الاثنين، ملف إعادة إعمار سوريا، إلى جانب المستجدات الإقليمية.

جاء ذلك خلال لقائهما في برلين، ضمن زيارة رسمية يجريها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى ألمانيا، وفق ما أوردته وزارة الخارجية السورية عبر حسابها بمنصة شركة "إكس" الأمريكية.

وأفادت الوزارة بأن الشيباني بحث مع فاديفول "المستجدات الإقليمية، وسُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين"، كما تناول اللقاء ملفات إعادة الإعمار والتنمية في سوريا، ودور المجتمع الدولي في دعمها.

ومساء الأحد، وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى العاصمة برلين، في زيارة رسمية هي الأولى إلى ألمانيا، وفق وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأفادت الوكالة بأن الشرع وصل برلين "رفقة وفد وزاري، للقاء كبار المسئولين في ألمانيا وبحث سُبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون"، دون تفاصيل أكثر.

وفي السياق، أعلنت رئاسة الجمهورية السورية، في بيان السبت، أن الشرع سيقوم بزيارة رسمية إلى ألمانيا والمملكة المتحدة، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وأوضحت أن الشرع "سيلتقي خلال الزيارة كبار المسئولين في البلدين لبحث سُبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات".

وأعادت ألمانيا فتح سفارتها بدمشق في 25 مارس 2025، بعد إغلاق دام 13 عاما.

كما استؤنفت العلاقات السورية البريطانية عقب سقوط نظام الأسد، حيث استقبل الرئيس الشرع وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد لامي بدمشق في 5 يوليو الماضي.

وأعادت سوريا، في نوفمبر 2025، افتتاح سفارتها في لندن بعد 13 عاما من الإغلاق، وذلك خلال زيارة رسمية أجراها وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى بريطانيا.