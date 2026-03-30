ءأعلنت شركة "أر ايه تي بي ديف للنقل كايرو"، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث، تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية داخل محطات المترو خلال شهر إبريل المقبل، بالتعاون مع وزارة الثقافة وبتوجيهات من وزارة النقل وتحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق.

وأكدت الشركة، اليوم، أن هذا التعاون يعكس أهمية إتاحة الفنون والأنشطة الثقافية لكافة المواطنين، بما يسهم في إثراء التجربة اليومية للركاب، مشيرة إلى أن هذه المبادرات تأتي في إطار دعم ونشر الوعي الثقافي في المجتمع.

وحصلت "الشروق" على تفاصيل الفعاليات الثقافية بمحطات المترو خلال شهر إبريل، والتي تتنوع بين عروض موسيقية وغنائية، وعروض للعرائس، إلى جانب معرض فني يستمر لمدة أسبوعين.

وتنطلق الفعاليات يوم الأربعاء 1 إبريل بمحطة إمبابة، من خلال عرض فني لفرقة سمسمية، وذلك من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الثانية ظهرًا.

ويشهد الأربعاء 8 إبريل عرضًا للعرائس بمحطة العباسية، في التوقيت نفسه من الثانية عشرة ظهرًا حتى الثانية ظهرًا.

وفي الأربعاء 15 إبريل، تستضيف محطة جامعة القاهرة عرضًا غنائيًا للتراث الشعبي، من الثانية عشرة ظهرًا حتى الثانية ظهرًا.

كما تقام فعاليات معرض فني بمحطة صفاء حجازي يوم الإثنين 20 إبريل، ويستمر لمدة أسبوعين.

وتتواصل الأجندة يوم الأربعاء 22 إبريل بعرض غنائي لذوي القدرات الخاصة بمحطة ناصر، من الثانية عشرة ظهرًا حتى الثانية ظهرًا.

وتُختتم الفعاليات يوم الأربعاء 29 إبريل بمحطة هليوبوليس، من خلال عرض فني يقام في الفترة من الثانية عشرة ظهرًا حتى الثانية ظهرًا.