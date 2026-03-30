قطر تعلن عن بدء الاستئناف التدريجي للملاحة البحرية اليوم

أعلنت وزارة المواصلات القطرية عن بدء الاستئناف التدريجي للملاحة البحرية للوسائط البحرية المرخص لها بمزاولة نشاط الصيد البحري فقط، وذلك اعتبارا من اليوم.

وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم الأحد، أن الاستئناف التدريجي للملاحة البحرية سيكون وفقًا لضوابط واشتراطات فنية محددة، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وجاء في البيان "تُهيب الوزارة بالجميع ضرورة التأكد من سلامة الوسيطة البحرية وجاهزيتها وصلاحيتها للإبحار قبل الانطلاق، مع الالتزام بحمل وتشغيل جهاز التعريف الآلي، وجهاز الاتصال اللاسلكي طوال فترة الإبحار وحتى العودة إلى الميناء، والتقيد بجميع أحكام قانون الوسائط البحرية واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له؛ وذلك لتجنب المساءلة القانونية.



ومنذ 28 فبراير الماضي، تتعرض دول الخليج والأردن لهجمات بمسيّرات وصواريخ إيرانية، ألحقت أضراراً بأعيان مدنية، شملت مطارات وموانئ ومنشآت نفطية ومباني متعددة، بحسب بيانات رسمية للدول المتضررة.