الشرطة الأسترالية تقتل رجلا هاربا بعد عملية بحث استمرت شهورا

أطلقت الشرطة في ولاية فكتوريا الأسترالية اليوم الاثنين النار في مقتل على رجل يعتقد أنه المشتبه به الوحيد في جريمة قتل رجلي شرطة بعد فراره لمدة سبعة شهور.

وقال مايك بوش، كبير مفوضي شرطة فكتوريا إن الشرطة "أطلقت النار في مقتل على رجل نتيجة عملية تتعلق بإطلاق النار على رجلي شرطة"، واصفا إطلاق النار بأنه "مبرر".

وأشار بوش إلى تحديد تقارير إعلامية محلية لهوية الرجل بأنه المشتبه به المتهم بإطلاق النار في مقتل على رجلي شرطة وإصابة ثالث في بلدة بوريبونكا /على بعد نحو 300 كيلومتر شمال شرق ملبورن، في أغسطس 2025.

وذكر كبير مفوضي الشرطة إنه لم يتمكن من تأكيد هوية الرجل إلى حين إتمام "عملية تحديد هوية رسمية"، لكنه أضاف أن البحث عن المشتبه به "انتهى صباح اليوم".

وذكر بوش أنه "إذا تم تأكيد أن المتوفي" هو المشتبه به، "فإن هذا يسدل الستار على حدث مأسوي وبشع".