سانتوس يضع خطة خاصة لتجهيز نيمار من أجل كأس العالم

كشفت تقارير صحفية برازيلية، أبرزها موقع «Globo Esporte»، أن نادي سانتوس وضع برنامجًا خاصًا ومفصلًا لتجهيز نجمه نيمار، بهدف مساعدته على العودة إلى أفضل حالاته البدنية، على أمل اللحاق ببطولة كأس العالم المقبلة.

ويأتي ذلك في ظل استمرار نيمار في تنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي مكثف، بعد ابتعاده عن قائمة منتخب البرازيل الأخيرة، والتي خاضت مواجهتين أمام فرنسا وكرواتيا، وهو ما شكّل ضربة قوية لطموحاته الدولية.

ورغم هذا الاستبعاد، لا يزال اللاعب متمسكًا بفرصته في العودة إلى قائمة المدرب كارلو أنشيلوتي النهائية استعدادًا لكأس العالم، رغم صعوبة الموقف في الوقت الحالي، لكنه يرفض الاستسلام ويواصل العمل من أجل اللحاق بالبطولة.

وبحسب التقرير، فقد تم اكتشاف معاناة نيمار من إجهاد عضلي، ما دفع الجهاز الفني إلى استبعاده من التدريبات الجماعية مؤقتًا، مع الاكتفاء ببرنامج فردي خاص داخل صالة الألعاب الرياضية.

كما خضع اللاعب مؤخرًا لجلسة علاج بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية، وهي تقنية تُستخدم لتسريع عملية التعافي العضلي وتقليل الإجهاد البدني، في إطار خطة علاجية تهدف لتجهيزه تدريجيًا للعودة.

ويواصل نيمار تدريباته بعيدًا عن الكرة، مع التركيز على الجوانب البدنية فقط، في محاولة لاستعادة جاهزيته الكاملة خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة معقدة يقودها نادي سانتوس بالتنسيق مع محيطه الطبي.