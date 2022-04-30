نائب يتقدم بسؤال حول خطوات الحكومة لتذليل الإجراءات أمام المستثمر الصناعي

أعلن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، تقدمه إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس، بسؤال موجه إلى نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بشأن خطوات الحكومة لتذليل الإجراءات أمام المستثمر الصناعى.

ووجه "محسب" تساؤلا إلى الوزيرة قائلا: "ما هي خطة الوزارة لتذليل الإجراءات أمام المستثمر الصناعى؟، مؤكدا أن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية، التى توليها الدولة المصرية اهتماما كبيرا، من خلال خلق بيئة تشريعية واجرائية جاذبة للاستثمارات.

وأضاف أن القيادة المصرية عملت على تعظيم الاستثمارات الأجنبية في مصر، من خلال تذليل أى عقبات أمامهم، بما يُحفزهم على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية، على النحو الذي يتسق مع جهود الدولة للنهوض بالصناعة الوطنية في شتى القطاعات.

وأشار إلى أهمية الجانب الإجرائي، مطالبا باتخاذ خطوات جادة من جانب وزارة التجارة والصناعة، لتذليل الإجراءات أمام المستثمرين لتسريع وتيرة عملهم، مشددا على أن التكنولوجيا مفتاح الدولة لتذليل الإجراءات، وذلك بالاتجاه نحو الميكنة وتفعيل منظومة الشباك الواحد للتسهيل على المستثمر بتوحيد وتبسيط الإجراءات، بحيث يمكن للمستثمر إنهاء إجراءات استخراج التراخيص والسجل الصناعي والتعامل على الأراضي الصناعية.

كما أكد النائب أهمية تيسير إجراءات الحماية المدنية دون التهاون فيها، وبذلك يتم توفير الكثير من الوقت والمجهود، الذي يعرقل عمل المستثمرين، ويدفعهم للبحث عن بيئة أكثر يسرا.

واختتم النائب بمطالبة وزارة التجارة والصناعة بتوضيح حجم الإجراءات التى اتخذتها لتسهيل إنهاء إجراءات المشاريع الاستثمارية، سواء فيما يتعلق بالميكنة ونظام الشباك الواحد، والرد على السؤال كتابة.