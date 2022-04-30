 فيديو.. أنجلينا جولي تزور المتطوعين في لفيف بغرب أوكرانيا - بوابة الشروق
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فيديو.. أنجلينا جولي تزور المتطوعين في لفيف بغرب أوكرانيا

أسماء الدسوقي
نشر في: السبت 30 أبريل 2022 - 10:47 م | آخر تحديث: السبت 30 أبريل 2022 - 10:47 م
عرضت فضائية «العربية»، مساء اليوم السبت، فيديو يرصد لقطات من زيارة النجمة الأمريكية أنجلينا جولي للمتطوعين في مدينة لفيف بغرب أوكرانيا.

وأظهر الفيديو سفيرة النوايا الحسنة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين ب‍الأمم المتحدة، أنجلينا جولي، أثناء التقاط صورة مع المتطوعين في لفيف بغرب أوكرانيا، والتحدث معهم.

وحسبما أوردته شبكة CNN، قالت الصحفية الأوكرانية مايا بيدجوروديتسكا، إنها ذهبت لتناول القهوة بمقهى في مدينة لفيف غرب البلاد، ورأت هناك وبشكل غير متوقع النجمة الأمريكية أنجلينا جولي، سفيرة النوايا الحسنة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين ب‍الأمم المتحدة.


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