محافظ دمياط تناقش مستجدات برنامج عيادات صديقة الشباب والمراهقين

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الدكتورة نعيمة القصير، رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية، ووفد المنظمة، والدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، وممثلي وزارتي الصحة والسكان والتعاون الدولي.



وأوضح بيان أصدرته محافظ دمياط، اليوم الأحد، أن اللقاء تناول استعراض شامل لمستجدات برنامج عيادات صديقة الشباب والمراهقين، الذي يأتي بالشراكة بين وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية؛ وصندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث تم إطلاقه بالمركز الطبي العام بمدينة دمياط الجديدة، وعدد من المراكز والوحدات الصحية بالمحافظة.



ويهدف البرنامج إلى تقديم الخدمات التوعوية والتثقيفية والصحية، والمشورة للمراهقين والشباب في الفئة العمرية من 10 إلى 24 عامًا، وذلك من خلال تقديم حزمة من البرامج والرسائل للتوعية بسبل الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية، وأضرار التدخين ومخاطر الإدمان والزواج المبكر والحمل المبكر، وكل ما يتعلق بمرض الأنيميا ونمط الحياة الصحي والتغذية السليمة والنظافة الشخصية والتأهيل النفسي.



وأضاف البيان، أن الدكتورة منال عوض، اطلعت على ما تم تنفيذه من جهود في إطار البرنامج، وذلك للوصول بالخدمات إلى الشباب والمراهقين في الجامعات ومدارس التعليم الثانوي لتوسيع دائرة المستهدفين لتقديم كل أشكال الدعم لتلك الفئة العمرية.



ويأتي ذلك اتساقًا مع جهود الدولة بكل الموضوعات المتعلقة بالشباب والمراهقين، ورعايتهم بدنيًا ونفسيًا وتوعيتهم بكيفية الوقاية من الأمراض، وأيضًا خطورة الوقوع في براثن الإدمان والتدخين ومخاطرهم على الصحة، وكذا مناقشة قضايا الختان والزواج المبكر وتوعية المجتمع بمخاطرهم.



ولفتت الدكتورة منال عوض، إلى حرص المحافظة على تقديم الدعم الكامل لتحقيق أهداف البرنامج، مشيدة بمحاور هذا التعاون المثمر.





