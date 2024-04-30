إحالة فريق تنظيم الأسرة و13 من العاملين بالوحدة الصحية بالوسطاني في دمياط للتحقيق

تابع الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، جولته المرورية بمرور مفاجئ على الوحدة الصحية بالوسطاني، وذلك لمتابعة الانضباط الإداري بالوحدة، وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وأوضح "عبد الجواد"، في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه أحال فريق تنظيم الأسرة بالوحدة للتحقيق لغلق غرفة تنظيم الأسرة، وعدم تقديم خدماتها خلال فترة العمل الرسمية،

كما أحال 13 من العاملين بالوحدة للتحقيق لانصرافهم من العمل بدون إذن، فيما تابع «وكيل الوزارة» توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين، وتوافر الطعوم بالمركز والاستعداد لجلسات التطعيمات.

وأضاف أن الوحدة الصحية بالوسطاني تخدم

20137 نسمة، وتقدم العديد من الخدمات الصحية التي تشمل الاستقبال والطوارئ، العيادات الخارجية، متابعة الأطفال، متابعة الحوامل، تنظيم الأسرة والمشورة، المعمل، الصيدلية، إصدار شهادات المواليد والوفيات، التطعيمات، خدمات الصحة المدرسية، التثقيف الصحي، خدمات صحة البيئة، وذلك بالإضافة إلى خدمات المبادرات الرئاسية الصحية والتي تشمل دعم صحة المرأة، والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، صحة الأم والجنين، الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، الكشف المبكر عن ضعف السمع بحديثي الولادة، الكشف المبكر عن الأورام السرطانية.