وزير الاقتصاد الألماني يحذر من نقل إنتاج الأدوية إلى الخارج

حذر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك من نقل إنتاج الأدوية إلى الخارج محذرا من أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى خطر نقص الإمدادات من الأدوية.

جاءت هذه التصريحات للوزير الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار أولاف شولتس في نهاية جولة زار خلالها مواقع لصناعة الأدوية، في مدينة بارليبن شرقي ألمانيا اليوم الثلاثاء.

وأضاف السياسي المنتمي إلى حزب الخضر أن المنطق القائل إن إمكانية إنتاج المنتجات المقلدة بشكل جيد في جنوب شرق آسيا، من شأنه يمنح الأمان في سوق عالمية تعمل بشكل دائم، وقال: "جميعنا يعلم أن العالم ليس هكذا في الوقت الحالي".

كان هابيك زار مصنع شركة سالوتاس فارما التابعة لمجموعة ساندوز.

من جانبه، دعا توماس فايجولد، رئيس ساندوز ألمانيا، إلى عقد "قمة الموردين الأساسيين" وإجراء تغييرات في نظام التسعير.

وبدوره، رحب الوزير الألماني بالاقتراح الخاص بالنظر في وضع الإمداد بالأدوية الأساسية و"ربما أيضا تحديد" ما إذا كانت هناك مجموعة منتجات يرغب المسؤولون في إنتاج جزء منها على الأقل في أوروبا أو في ألمانيا من أجل زيادة الإنتاج في حال حدوث شيء ما.

وصرح هابيك بأن توخي الحذر بصورة أكبر فيما يتعلق بإمدادات الأدوية كان من الدروس المستفادة على نحو واضح من جائحة كورونا مشيرا إلى أن هذا يعني أن الأدوية ستصبح أكثر تكلفة "قليلاً".

ووعد هابيك بمناقشة فكرة عقد مثل هذه القمة داخل الحكومة الاتحادية.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا شهدت بشكل متكرر في الأعوام الماضية مشاكل في توريد وإمدادات بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية التي يتم إنتاج جزء كبير منها في آسيا.