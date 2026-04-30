تقرير: 19 قتيلا في اشتباكات قبلية دامية غربي السودان

قُتل 19 شخصا وجرح العشرات في اشتباكات قبلية دامية بمدينة "برام" بجنوب دارفور في غربي السودان .

ونقل موقع "دارفور نيوز" عن مصادر محلية قولها إن الاشتباكات اندلعت بين مجموعتين قبليتين منذ عصر أول أمس الثلاثاء واستمرت حتى أمس الأربعاء ، مشيرة إلى أن الصراع ، الذي بدأ بمقتل شخص واحد في السوق، تطور إلى مواجهة مفتوحة شاركت فيها عناصر من قوات الدعم السريع بعد انحيازها على أسس قبلية للطرفين، مما ضاعف من حدة النيران وسقوط هذا العدد الكبير من الضحايا.

وشهدت المدينة عمليات نهب وحرق شامل لجميع المحلات التجارية في "سوق برام"، حيث بات السوق خاوياً تماماً بعد استباحته وتخريبه وسط غياب تام لأي قوة أمنية محايدة للفصل بين المتصارعين أو حماية ممتلكات المواطنين.

وتعيش مدينة برام حالة من الاحتقان الشديد والنزوح الداخلي من الأحياء التي شهدت المواجهات، فيما تطلق الكوادر الطبية نداءات استغاثة لنقل الجرحى وتوفير الإمدادات الطبية اللازمة في ظل الأوضاع المتدهورة.

ويشهد السودان حربا منذ أبريل 2023، حيث اندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ووصفت الأمم المتحدة الصراع بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم. ونزح حوالي 12 مليون شخص جراء الصراع كما يواجه نصف عدد السكان صعوبة في الحصول على الغذاء.