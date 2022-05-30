الرئيس البولندي يلتقي رئيس الوزراء على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري البولندي

الرئيس البولندي يؤكد ثقته في أن هذه الزيارة سيكون لها آثار إيجابية على تعزيز العلاقات الثنائية خاصة مع تنظيم منتدي الأعمال المصري-البولندي



على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري – البولندي، عقد الرئيس "أندريه دودا"، رئيس جمهورية بولندا، اجتماعا مع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الوفد المرافق للرئيس البولندي، وسفير جمهورية بولندا لدي مصر.

كما حضر الاجتماع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسفير حـاتم تاج الديـن، سفير مصر لدي بولندا.

وفي مستهل اللقاء، رحب مدبولي، بالرئيس البولندي في أول زيارة له إلى مصر، مثمناً العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع البلدين.

كما أشاد بإنشاء مجلس الأعمال المصري-البولندي وإطلاق أعماله خلال هذه الزيارة، بما يزيد من زخمها الاقتصادي، ويوفر الفرصة للتنسيق بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم البولنديين، والتعرف عن قرب على فرص التبادل التجاري والتعاون الاستثماري.

وفى سياق آخر، أعرب رئيس الوزراء عن التقدير للدور الإنساني والإغاثي المهم الذي تقوم به بولندا في ظل الأزمة الأوكرانية، من خلال استقبال اللاجئين العابرين من الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك تسهيل عبور ما يقرب من ألف مواطن مصري إلى الأراضي البولندية ثم إعادتهم إلى مصر، مبدياً تفهم مصر لحجم التحديات التي تواجهها بولندا في ظل الازمة، لاسيما وأن مصر لديها تجربة في استضافة ما يزيد على ٥ ملايين لاجئ يتمتعون بكافة الخدمات.

من جانبه، أعرب الرئيس "أندريه دودا"، رئيس جمهورية بولندا عن سعادته والوفد المرافق بزيارة مصر، إذ أنها أول زيارة لرئيس بولندي منذ آخر زيارة في عام ١٩٩٢، لافتا الي أن مصر تعد من أقرب الدول العربية للشعب البولندي.

وأكد الرئيس البولندي ثقته في أن هذه الزيارة سيكون لها آثار إيجابية على تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة مع تنظيم منتدى الأعمال المصري-البولندي، والذي يتزامن مع إعادة تشغيل شركة الخطوط الجوية الوطنية البولندية LOT خط طيران مباشر بين القاهرة ووارسو، ابتداءً من 31 مايو 2022، بمعدل ٥ رحلات أسبوعية، مؤكدا أن هذا سيكون له أثر إيجابي على المستويين الاقتصادي والسياحي.

وفي هذا السياق، أشار الرئيس "دودا" إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2021 بلغ ما يزيد على ٧٠٠ مليون دولار، مضيفاً أن موقع بولندا الجغرافي وفر لها تجارب وخبرات كبيرة في مجال المياه والتي يمكن تشاركها مع مصر.

وفيما يتصل بمجال السياحة والآثار، تقدم الرئيس البولندي بالشكر لمصر علي حسن ضيافتها للسائحين البولنديين، لافتا إلى أن مصر تمثل وجهة سياحية رئيسية للسائحين البولنديين منذ نحو ٢٠ عاما. كما ثمن التعاون في مجال التنقيب والحفائر، مستعرضا أعمال الأثريين البولنديين في مصر.



هذا وتطرقت المقابلة أيضاً إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تنسيق المواقف والتعاون بشأنها.