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لجنة العفو الرئاسي: لن نقبل خروج أي شخص يمثل تهديدا للأمن القومي المصري

النائب طارق الخولي
النائب طارق الخولي
أسماء الدسوقي
نشر في: الإثنين 30 مايو 2022 - 2:08 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 مايو 2022 - 2:08 ص

قال طارق الخولي، عضو لجنة النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، إنه سيتم بدء الإفراج عن مجموعة من الشباب المحبوسين خلال الساعات المقبلة، على شكل دفعات متتالية على مدار الأيام المقبلة.

وأضاف، في مداخلة عبر zoom لبرنامج «من مصر»، الذي يعرض عبر فضائية «cbc»، مساء الأحد، أنه غير متاح الإعلان عن أسماء المفرج عنهم حتى الآن، لكن بشكل عام تستقبل لجنة العفو كل الحالات وتنظر إلى الجميع بغض النظر عما إذا كانت مشهورة أم لا، من خلال تطبيق المعايير الموضوعة، مثل عدم الانتماء إلى تنظيم إرهابي أو ارتكاب عمل عنيف.

وأكد أن عمليات الفحص تستغرق بعض الوقت، لأن ذلك يتم بشكل كبير ومدقق لضمان عدم انتماء أي حالة من الحالات التي يتم إرسالها إلى رئاسة الجمهورية في إطار عملية العفو، إلى تنظيم إرهابي أو التورط ف دماء المصريين، لأن ذلك خط أحمر.

وتابع: «لن نقبل خروج أي شخص يمثل أي مساس أو تهديد للأمن القومي المصري، لذا نطمئن الجميع بأن هذا أحد الركائز الأساسية للجنة العفو»، مضيفًا أن العمل على دمج المفرج عنهم في أعمالهم أو دراستهم مرة أخرى من الأمور الهامة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رغم العديد من التحديات التي يواجهها هذا الملف.

https://youtu.be/GCg3JlDrC9g

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