كولر: حققنا فوزا مهما على سيراميكا

أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن رضاه بالفوز الذي حققه الفريق على سيراميكا كليوباترا والحصول على الثلاث نقاط، وفي الوقت نفسه عبر عن عدم رضاه عن الأداء الذي قدمه الفريق خلال المباراة.

وأضاف المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "الأمر الجيد في مبارة اليوم أننا حققنا الفوز، لست سعيدًا بالأداء، وكان بالإمكان أن نقدم أفضل من ذلك، عقب تسجيل الهدف بدأنا في التراجع، وكان من الممكن أن نعاقب بتسجيل هدف في مرمانا، ونحتاج إلى الإصرار والتركيز أكثر من ذلك".

وواصل كولر حديثه: "نسبة تسجيل الأهداف ضئيلة من إجمالي الفرص التي تتاح لنا، وذلك لعدة أسباب أهمها غياب الشراسة في التسجيل".

وأكد المدير الفني أنه لا يوجد لاعب أساسي أو احتياطي في حساباته، وأحيانا يكون هناك لاعب تعرض لإصابة ويحتاج لوقت أطول لتجهيزه، وبشكل عام الجميع شارك، وهناك سياسة تدوير يتبعها الجهاز الفني والأمور تسير بشكل جيد.

وشدد كولر على أنه يختار التشكيل وفقًا لرؤيته ورغبته في مساعدة الفريق لتحقيق الفوز، وعلى اللاعب الذي لم يحصل على فرصة أن يقاتل في التدريب.

وأوضح المدير الفني أن عقليته كمدرب التركيز في المباراة المقبلة فقط، وأن لاعبي الفريق يعلمون هذا الأمر جيدًا، وأنه يثق في جاهزية الجميع قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.