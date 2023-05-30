 رئيس مجلس النواب اللبناني يشيد بجهود تحرير المواطن السعودي بعد اختطافه ببيروت - بوابة الشروق
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رئيس مجلس النواب اللبناني يشيد بجهود تحرير المواطن السعودي بعد اختطافه ببيروت

بيروت - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 1:06 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مايو 2023 - 1:06 م

أشاد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بالجهود التي بذلتها قيادة الجيش اللبناني وكل القوى الأمنية اللبنانية لتحرير المواطن السعودي الذي تم اختطافه في الساعات الأولى من صباح أمس الأول الأحد من العاصمة بيروت.

ودعا بري السلطات الأمنية إلى مواصلة ملاحقاتها لإلقاء القبض على كل متورط في عملية الخطف.

وكان الجيش اللبناني قد أعلن صباح اليوم تحرير المواطن السعودي مشاري المطيري موضحا أن دورية من مديرية المخابرات تمكنت من تحرير المخطوف بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية، كما تم توقيف عدد من المتورطين في عملية الخطف.


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