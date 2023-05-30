إسرائيل تعزز القيود على محافظ القدس: حبس منزلي وعدم تعامل مع 51 شخصية فلسطينية من بينها الرئيس

أفادت مصادر فلسطينية بأن إسرائيل جددت اليوم الثلاثاء، قرار منع محافظ القدس في السلطة الفلسطينية عدنان غيث من دخول أراضي الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن القرار صدر بعد استدعاء المحافظ غيث للتحقيق من قبل المخابرات الإسرائيلية، في مركز التوقيف المعروف بـ"المسكوبية"، في القدس.

وأشارت الوكالة إلى القرار جزء من 4 قرارات عسكرية صدرت بحق المحافظ غيث منذ توليه مهامه محافظا للقدس عام 2018، تجدد كل أربعة وستة أشهر.

وتتمثل القرارات بمنع المحافظ الفلسطيني من التواصل مع 51 شخصية فلسطينية على رأسها الرئيس محمود عباس، ومنع دخوله إلى الضفة الغربية، والحبس المنزلي، بالإضافة لعدم مشاركته بأي فعاليات وأنشطة في القدس المحتلة.

ويخضع المحافظ غيث حاليا لحكم مفتوح بالحبس المنزلي منذ شهر أغسطس الماضي.