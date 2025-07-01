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حذر برنامج الأغذية العالمي، اليوم الثلاثاء، من أن فرصة مواجهة المجاعة التي تسببت فيها إسرائيل بقطاع غزة "تتلاشى بسرعة".

وقال البرنامج الأممي على منصة "إكس"، إن طواقمه العاملة في قطاع غزة "تتكيف بشكل فوري" مع القيود الإسرائيلية على توزيع المساعدات للفلسطينيين، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية.

وأوضح أن التكيف يكون من خلال "إنشاء نقاط توزيع جديدة وتجاوز القيود الشديدة، واستخدام طرق آمنة للوصول إلى المحتاجين أينما كانوا" في القطاع.

وأكد أن "فرصة مواجهة المجاعة في غزة تتلاشى بسرعة" جراء استمرار القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات إلى القطاع المحاصر.