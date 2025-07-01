أردوغان يعلق على إساءة مجلة تركية للقيم الدينية: الاستهزاء برسولنا الكريم أمر غير مقبول

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وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إساءة مجلة تركية إلى القيم الدينية بأنه "استفزاز دنيء متخفٍ في صورة فكاهية".

وقال في كلمة خلال فعالية حزبية بالعاصمة أنقرة: "منذ أن تشرفت الأمة التركية بالإسلام، تميزت بحبها لرسول الله، وأهم ما يميزها هذا الحب"، وفق وكالة الأناضول.

وأضاف: "الاستهزاء برسولنا الكريم من قبل أناس لا أخلاق لهم ولا يعرفون قيم الأمة ولا يعرفون الحشمة والأدب أمر غير مقبول".

وتابع: "هذا استفزاز دنيء وخبيث، متخفٍ في صورة فكاهة، وسيُحاسب على ذلك أمام القانون كل من أساء إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء".

وأردف الرئيس التركي: "سنتابع الأمر ما دمنا في المناصب، ولن نتسامح مع أي شخص يهين قيمنا المقدسة في هذا البلد".

وختم أردوغان: "واجبنا الأساسي هو حماية ذكرى نبينا الحبيب وإرثه الثمين الذي أنار دربنا وملأ قلوبنا بالرحمة، ونحن نعتبر ذلك شرفا لنا".

وأمس الاثنين، نشرت مجلة ليمان التركية رسما كاريكاتيريا مسيئا للقيم الدينية ما أثار موجة غضب واسعة في الشارع التركي وسط مطالبات بإغلاق المجلة.

وأوقفت الشرطة 4 مشتبه بهم في إطار تحقيق بدأه مكتب المدعي العام في إسطنبول بشأن القضية.