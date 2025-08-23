حكومة غزة تدين اغتيال إسرائيل الصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج

• حمّلت الدول "المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم الوحشية"

أدان المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، مساء الخميس، استهداف إسرائيل وقتلها الصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، محملة الدول المشاركة في جريمة الإبادة المسؤولية الكاملة.

جاء ذلك في بيان نشره عبر حسابه على منصة "تلجرام".

وقال المكتب الحكومي، إنه يدين بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج".

ودعا المكتب، الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمّل "الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل: المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية".

وطالب المكتب الحكومي، "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة".

كما حثّهم على "ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم".

وأشار المكتب إلى "ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 240 صحفياً بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي خالد محمد المدهون"، منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، استشهاد الصحفي خالد المدهون مصور تلفزيون فلسطين (رسمي)، جراء استهداف مباشر من القوات الإسرائيلية خلال تغطيته الأحداث في منطقة زكيم شمال قطاع غزة.

وفي 10 أغسطس الجاري، اغتالت إسرائيل 6 صحفيين بينهم 5 من قناة "الجزيرة"، بقصف استهدف خيمتهم بمحيط "مستشفى الشفاء" بمدينة غزة، وهم أنس الشريف ومحمد قريقع والمصوران إبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة، ومساعدهم محمد نوفل، فضلا عن محمد الخالدي.

وتستهدف إسرائيل الصحفيين داخل غزة رغم التحذيرات الدولية، وتعمد إلى قصفهم أو اعتقالهم أو توجيه التهديدات لهم، وهو ما اعتبره مراقبون محاولات لإسكات صوتهم الذي تعتبره تل أبيب فاضحا لتفاصيل الإبادة التي ترتكبها بالقطاع.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلفت 62 ألفا و622 شهيدا، و157 ألفا و673 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 281 شخصا، بينهم 114 طفلا.